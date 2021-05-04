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Kokmaisa fest – 2021: онлайн-туристов познакомили с обычаями казахского народа

Автор:  
Агата Мухамеджанова
4 Мая 2021, 19:18
Kokmaisa fest – 2021: онлайн-туристов познакомили с обычаями казахского народа

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – В селе Терисаккан Улытауского района Карагандинской области в режиме онлайн состоялся традиционный этнофестиваль Kokmaisa fest – 2021. В этом году он был посвящен 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

«Каждую весну в селе Терисаккан сотрудники заповедника-музея «Улытау» проводят этнофестиваль. Каждая весна для сельчан – большой праздник. Этнофестиваль широко известен не только в Казахстане, но и за его пределами. В этом году в нём в режиме онлайн приняли участие туристы из США, Франции, эмирата Бахрейн, Польши, Украины, России, Средней Азии, а также представители ЮНЕСКО, National Geographic, Discovering Kazakhstan, «Туран-ТВ» и российской телекомпании «Охота и рыбалка», – рассказали в акимате Улытауского района.

На Kokmaisa fest – 2021 показали такие обычаи, как «бие байлау», «айғыр косу» и «қымызмұрындық». Во дворе каждого дома были накрыты столы с различными национальными блюдами и деликатесами.

Этнофестиваль – хорошая возможность познакомить иностранцев с историей и традициями казахского народа.

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Карагандинская область   Туризм   Культура   Рухани жаңғыру   30 лет Независимости  
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