28 Июня 2022 21:27

Коклюш зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области зарегистрировали первый в этом году случай заболевания коклюшем, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, инфекцию выявили у трехлетнего ребенка в Петропавловске.

Особенность коклюша - в нарушении дыхательной функции и поражении слизистых оболочек дыхательных путей в процессе развития болезни. Повышается температура тела до 38 градусов, появляются слабость, головная боль, ломота в мышцах, заложенность носа, отечность слизистых, сухой кашель.

«Передача возбудителя происходит воздушно-капельным путем при тесном контакте с инфицированным человеком. Больной способен распространять инфекцию с первых патологических проявлений в течение 30 суток. Такой признак как интенсивность кашля связан со степенью распространения возбудителя, содержащегося в слюне, слизистой мокроте. Частые осложнения наиболее характерны для маленьких детей до двухлетнего возраста и пожилых людей», - проинформировали в пресс-службе.

Основной профилактической мерой против коклюша является вакцинация. Для максимальной защиты детям необходимо получить три прививки, которые начинаются с двух месяцев. Следующая вакцинация проводится в возрасте четырех месяцев, а третья - в 1,5 года.

В прошлом году в регионе не выявили ни одного случая коклюша. В 2020 году зарегистрировали 15 заболевших. Санитарные врачи отметили, что рост заболеваемости связан с отказом родителей от вакцинации.