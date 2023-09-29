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    22:00, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Кокаин на $165 млн конфисковали в Ирландии

    Кокаин на $165 млн конфисковали в Ирландии
    Фото: Irish Air Corps/Twitter.

    Крупнейшая в истории Ирландии партия наркотиков была перехвачена во вторник у побережья Корка на юго-востоке страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Кокаин весом 2253 кг и стоимостью около 165 миллионов долларов был изъят на судне «MV Matthew», следовавшем из Южной Америки, сообщил генеральный директор налоговой и таможенной службы Джерри Харрахилл на пресс-конференции в Дублине в среду.

    - Это крупнейшее изъятие наркотиков в истории страны, — заявил на той же конференции Джастин Келли, помощник комиссара An Garda Síochána, полиции Ирландии.

    Трое мужчин в возрасте 31, 50 и 60 лет были арестованы по подозрению в организованной преступности и в настоящее время допрашиваются в отделениях полиции графства Уэксфорд.

    По данным полиции, наркотики были произведены в Южной Америке и предназначались для преступных группировок в Ирландии, Великобритании и Европе.

    Оперативная группа, состоящая из сотрудников Налоговой таможенной службы Ирландии, военно-морского флота и Национальной полиции, координировала действия по задержанию зарегистрированного в Панаме грузового судна рано утром во вторник, а затем сопроводила его в гавань Корка, где в настоящее время судно проходит судебно-медицинскую экспертизу.

    Теги:
    Мировые новости
    Автор
    Татьяна Кудренок
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