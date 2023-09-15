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    15:52, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Кокаин для бедных: в ОАЭ изъяли партию амфетамина на миллиард долларов

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    Фото: пресс-служба полиции Дубая
    Полиция Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) изъяла 13 тонн таблеток амфетамина, провезенных контрабандой в мебели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Препарат, известный как Каптагон, на сумму более 1 миллиарда долларов был обнаружен в подозрительно выглядящем транспортном контейнере.

    На видео видно, как полиция Дубая ломает деревянные панели и двери, в которых были спрятаны 86 миллионов таблеток.

    Названный «кокаином бедняков», Каптагон является одним из самых популярных наркотиков среди молодежи в странах Персидского залива.

    Полиция не раскрыла происхождение незаконной партии наркотика, но предполагается, что Каптагон производится в огромных количествах в Сирии.

    Растущая бедность вынуждает простых сирийцев участвовать в незаконной торговле Каптагоном, бизнесе, приносящем миллиарды долларов.

    Полиция Дубая сообщила, что в ходе крупной операции они в общей сложности конфисковали пять транспортных контейнеров с 13 тоннами таблеток – это один из крупнейших подобных «уловов» в истории.

    В 2020 году в Италии было изъято четырнадцать тонн таблеток Каптагона, спрятанных в барабанах с бумагой и шестеренками, а в прошлом году в Саудовской Аравии было изъято 46 миллионов таблеток амфетамина, контрабандно ввезенных в страну в партии муки.


    Теги:
    Ближний Восток Борьба с наркотиками Мировые новости ОАЭ
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