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    18:47, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Кок-Жайлау планируют вернуть в состав Иле-Алатауского нацпарка до конца года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На какой стадии находится возврат урочища Кок-Жайлау в состав Иле-Алатауского нацпарка, прокомментировал глава Минэкологии Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Комментируя ситуацию по Кок-Жайлау, министр напомнил, что 30 сентября 2020 года был принят закон, регламентирующий порядок перевода земель запаса обратно в земли особо-охраняемых природных территорий.

    «Принятие вышеуказанного закона послужило основанием возврата земель проекта Кок-Жайлау обратно в состав Иле-Алатауского нацпарка. На сегодня площадь земель - это порядка чуть более 1000 га. В настоящее время разрабатывается проект постановления Правительства о передаче земель в Иле-алатауский национальный парк», - сказал Сериккали Брекешев, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в СЦК.

    По информации министра, процедура согласования проекта постановления и его утверждения занимает порядка одного месяца, а сам процесс возвращения Кок-Жайлау в состав Иле-Алатауского нацпарка планируют завершить до конца текущего года.


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