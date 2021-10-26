Кок-Жайлау планируют вернуть в состав Иле-Алатауского нацпарка до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На какой стадии находится возврат урочища Кок-Жайлау в состав Иле-Алатауского нацпарка, прокомментировал глава Минэкологии Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комментируя ситуацию по Кок-Жайлау, министр напомнил, что 30 сентября 2020 года был принят закон, регламентирующий порядок перевода земель запаса обратно в земли особо-охраняемых природных территорий.

«Принятие вышеуказанного закона послужило основанием возврата земель проекта Кок-Жайлау обратно в состав Иле-Алатауского нацпарка. На сегодня площадь земель - это порядка чуть более 1000 га. В настоящее время разрабатывается проект постановления Правительства о передаче земель в Иле-алатауский национальный парк», - сказал Сериккали Брекешев, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в СЦК.

По информации министра, процедура согласования проекта постановления и его утверждения занимает порядка одного месяца, а сам процесс возвращения Кок-Жайлау в состав Иле-Алатауского нацпарка планируют завершить до конца текущего года.