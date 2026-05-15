Кого в Казахстане больше — женщин или мужчин

На 1 апреля 2026 года численность населения Казахстана составила 20,5 млн человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно отчету, предоставленному Бюро национальной статистики, женщин в стране больше, чем мужчин.

Численность женщин достигла 10,5 млн человек или 51,1% населения. Мужчин насчитывается 10,04 млн человек — 48,9%. Разница между ними составляет около 458 тысяч человек.

Большая часть жителей страны проживает в городах. Городское население составило 13,1 млн человек или 63,9%, тогда как в сельской местности проживают 7,4 млн человек.

Наиболее урбанизированным регионом остается Карагандинская область — доля городского населения здесь достигла 82,6%. Высокие показатели также зафиксированы в области Улытау — 79,5% и Актюбинской области — 76,4%.

Самая низкая доля городских жителей наблюдается в Алматинской области — 19,3%. Далее следуют Туркестанская область с показателем 25,4% и область Жетысу — 45,9%.

Стоит отметить, с начала года прирост населения составил 18,1 тыс. человек, из них 15,8 тыс. — за счет естественного прироста, 2,3 тыс. — положительного сальдо миграции.