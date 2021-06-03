Кого накажут за драку в центральном парке Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде полицейские составили административный протокол в отношении двух женщин за драку в Центральном парке культуры и отдыха. А мобильные группы выявили нарушения санитарных норм в семи объектах индивидуальных предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

1 июня в Михайловский отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение, что в Центральном парке культуры и отдыха происходит драка. На место происшествия прибыл пеший наряд полка патрульной полиции, который установил участниц конфликта – ими оказались две женщины 32 и 34 лет. Они были доставлены в Михайловский ОП для дальнейших разбирательств.

«Женщины пояснили, что между ними произошла драка, однако еще до прибытия сотрудников полиции, конфликт был разрешен мирным путем. По факту обе претензий ни к кому не имеют и судиться ни с кем не желают. В отношении участниц конфликта составлен административный протокол по статье 434 КРКоАП «Мелкое хулиганство», – сообщили в пресс-службе ДП.

В полиции отметили, что всего предотвращено три конфликта между посетителями аттракционов и кассирами. Двум беременным женщинам, почувствовавших себя плохо, вызвана скорая помощь. Также в парке полицейские выявили нарушения со стороны индивидуальных предпринимателей, занимавшихся реализацией различных товаров, за несоблюдение необходимой дистанции в период карантина. Материалы направлены на рассмотрение в СЭС. Всего 1 июня в Михайловский ОП из Центрального парка культуры и отдыха поступило двадцать пять сообщений. Из них четыре о без вести пропавших детях в возрасте от двух до семи лет. Все они найдены и переданы родителям. Кроме того, полицейские нашли потерянный кошелек, который уже передан владельцу.

Также в этот день в центральном парке Караганды были проведены рейды мобильных групп.

«По результатам работы в адрес управления поступило 7 экстренных извещений на нарушение карантинных мер, а именно нарушение социальной дистанции среди посетителей на аттракционах. Нарушителями оказались 7 индивидуальных предпринимателей, которые допустили нарушения. Материалы об ответственности находятся в работе управления. На все объекты получены экстренные извещения, на основании которых назначены и открываются внеплановые проверки, по результатам которых все нарушители будут привлечены к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе ДСЭК Карагандинской области.

Также в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля рассматривают вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя УСЭК района им. Казыбек би города Караганды.