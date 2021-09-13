Кого наказали за столпотворение перед началом учебного года на рынке «Алтын Орда» в Алматы
«На штабах мы рассматриваем такие ситуации. Было сделано замечание акимату Карасайского района о недопущении таких фактов и улучшении эпидситуации во вверенном регионе», - сказал Батыржан Байжуманов на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.
На вопрос, были ли оштрафованы владельцы рынка, заместитель акима затруднился ответить, но обещал выяснить и предоставить информацию позже.
Ранее он рассказал, почему пригородный рынок «Алтын Орда» в Алматы работает, несмотря на карантинные ограничения.
«Он большую роль играет в ценообразовании на продукты питания в стране, потому что большинство оптовиков с регионов закупается именно на этом рынке. Если мы его ограничим или закроем на несколько дней, то это вызовет, в первую очередь, ажиотаж и рост цен на продукты питания», - пояснил Батыржан Байжуманов.