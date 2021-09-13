Кого наказали за столпотворение перед началом учебного года на рынке «Алтын Орда» в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За столпотворение перед началом учебного года на рынке «Алтын Орда» акимат Карасайского района Алматинской области получил замечание. Об этом сообщил заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На штабах мы рассматриваем такие ситуации. Было сделано замечание акимату Карасайского района о недопущении таких фактов и улучшении эпидситуации во вверенном регионе», - сказал Батыржан Байжуманов на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

На вопрос, были ли оштрафованы владельцы рынка, заместитель акима затруднился ответить, но обещал выяснить и предоставить информацию позже.

Ранее он рассказал, почему пригородный рынок «Алтын Орда» в Алматы работает, несмотря на карантинные ограничения.

«Он большую роль играет в ценообразовании на продукты питания в стране, потому что большинство оптовиков с регионов закупается именно на этом рынке. Если мы его ограничим или закроем на несколько дней, то это вызовет, в первую очередь, ажиотаж и рост цен на продукты питания», - пояснил Батыржан Байжуманов.