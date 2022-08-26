26 Августа 2022 12:36

Кого избрали сенаторами от новых областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центризбирком РК озвучил итоги выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от Абайской, Жетысуской и Улытауской областей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Сегодня под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РК по вопросу установления и опубликования итогов выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от Абайской, Жетысуской и Улытауской областей, состоявшихся 24 августа 2022 года.

В заседании в режиме видеоконференцсвязи участвовали председатели территориальных избирательных комиссий.

Открывая заседание, Нурлан Абдиров отметил, что во вновь образованных областях впервые проведены выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

После вступления в силу указа Главы государства Касым-Жомарта Токаева об образовании трех новых областей, в этих регионах были сформированы новые маслихаты, образованы территориальные избирательные комиссии. Поэтому на основе косвенного избирательного права новые регионы выбрали своих представителей в Сенате Парламента.

С докладом об итогах выборов выступил заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

Как сообщил докладчик, на основании протоколов территориальных избирательных комиссий о результатах подсчета голосов по выборам депутатов Сената Парламента выборы признаны состоявшимися.

В голосовании из 346 депутатов маслихатов по трем регионам приняли участие 311 депутатов. Кворум во всех регионах достигнут.

На 6 мандатов баллотировались всего 12 кандидатов (в каждой области по 4 человека).

Голосование, равно как и все другие избирательные процедуры, проходило в соответствии с нормами выборного законодательства.

В день выборов, посредством интернет-ресурса Центризбиркома, функционировали сервисы онлайн-наблюдения за регистрацией выборщиков и подведением предварительных итогов голосования. Таким образом была обеспечена прозрачность и гласность избирательного процесса. Данный процесс оперативно освещался по информационным каналам ЦИК РК.

В соответствии со статьями 12, 44 и 81 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», на основании протоколов территориальных избирательных комиссий о результатах подсчета голосов по выборам депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от Абайской, Жетысуской и Улытауской областей, установлены итоги выборов.

Депутатами Сената Парламента Республики Казахстан избраны:

· от Абайской области:

Байахметов Бакытжан Какенкаджиевич (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года);

Аргынбекова Айнур Серикпаевна (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года);

· от Жетысуской области:

Толамисов Аман г ельды Габдылкаримович (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года);

Сарыбаев Галиаскар Тулендинович (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года);

· от Улытауской области:

Медебаев Советбек Турсынович (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года);

Шайдаров Серик Жаманкулович (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года).

Согласно Конституции Республики Казахстан, депутаты Сената Парламента избираются на шесть лет. При этом половина из них переизбирается каждые три года.

«В настоящее время в Сенате Парламента осуществляют свои полномочия депутаты, избранные в 2017 и 2020 годах. Следует отметить, что в день выборов 24 августа 2022 года при голосовании выборщики – депутаты маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании сами определяли кто из новых сенаторов попадет под ротацию на срок полномочий депутатов, избранных в 2017 и 2020 годах», - отметил Нурлан Абдиров.