НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета госдоходов МФ РК Жайдар Инкербаев рассказал, кого из субъектов МСБ коснутся проверки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается отмены моратория, такое предложение было выдвинуто. Здесь есть ряд факторов. Помимо среднего и крупного бизнеса у нас для субъектов малого предпринимательства для индивидуальных предпринимателей, вы знаете, у нас ставки очень низкие. Вместе с тем вы можете наблюдать не пробитие кассовых чеков. Более того, у нас полное освобождение для ИП, применяющих спецрежимы», - сказал Жайдар Инкербаев на брифинге в СЦК.

Вместе с тем, по его словам, массового выхода из тени не наблюдается.

«При таких обстоятельствах мы все равно наблюдаем, когда такие меры предусматривались. Предполагалось, что предприниматели будут выходить из тени и отражать свои реальные доходы, в любом случае они освобождены от налогообложения. Вместе с тем массового выхода из тени не наблюдается. А в некоторых случая ИП стало использоваться в различных схемах: открывают новые юридически лица и используют в различных схемах», - отметил спикер.

«Поэтому мы полагаем, что возможно будет такая необходимость - частично для злостных «уклонителей» возможность проведение проверок. Мы как предложение озвучиваем, но какое будет принято решение, нам неизвестно. В целом мы считаем, что комплекс мер, направленных на борьбу с уклонением уплаты налогов, должен дать позитивный эффект», - заключил Ж. Инкербаев.