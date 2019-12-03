Кого из бизнесменов не коснется освобождение от уплаты налога на доходы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кого из бизнесменов со следующего года не коснется освобождение от уплаты налога на доходы, рассказал первый заместитель Премьер-Министра РК – министр финансов Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала 2020 года субъекты микро- и малого бизнеса, применяющие СНР (специальный налоговый режим), будут освобождены от уплаты налога на доходы сроком на 3 года. Не подлежат освобождению: недропользователи, производители подакцизной продукции, игорный бизнес, участники внешнеэкономической деятельности», - пояснил Алихан Смаилов.

Одновременно, по его словам, вводится мораторий на проведение проверок субъектов малого и среднего бизнеса на 3 года.

«Исключение составят таможенные проверки, встречные налоговые проверки, а также проверки, проводимые в рамках уголовного дела и по заявлению самого налогоплательщика в отношении собственной деятельности», - уточнил Алихан Смаилов.

Вместе с тем министр подчеркнул, что субъектам микро- и малого бизнеса необходимо обеспечить обязательное применение онлайн-ККМ (контрольно-кассовая машина) и POS-терминалов, поэтапно внедрять упрощенный учет доходов и расходов, предоставлять налоговую отчетность.