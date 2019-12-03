-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:55
-
-
-
-
-
-
вчера 17:33
-
-
-
-
-
Кого из бизнесменов не коснется освобождение от уплаты налога на доходы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кого из бизнесменов со следующего года не коснется освобождение от уплаты налога на доходы, рассказал первый заместитель Премьер-Министра РК – министр финансов Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С начала 2020 года субъекты микро- и малого бизнеса, применяющие СНР (специальный налоговый режим), будут освобождены от уплаты налога на доходы сроком на 3 года. Не подлежат освобождению: недропользователи, производители подакцизной продукции, игорный бизнес, участники внешнеэкономической деятельности», - пояснил Алихан Смаилов.
Одновременно, по его словам, вводится мораторий на проведение проверок субъектов малого и среднего бизнеса на 3 года.
«Исключение составят таможенные проверки, встречные налоговые проверки, а также проверки, проводимые в рамках уголовного дела и по заявлению самого налогоплательщика в отношении собственной деятельности», - уточнил Алихан Смаилов.
Вместе с тем министр подчеркнул, что субъектам микро- и малого бизнеса необходимо обеспечить обязательное применение онлайн-ККМ (контрольно-кассовая машина) и POS-терминалов, поэтапно внедрять упрощенный учет доходов и расходов, предоставлять налоговую отчетность.
- Какие новшества налогового и таможенного администрирования будут внедрены в Казахстане в 2020 году
- Ужесточение контроля на границе с Кыргызстаном и Россией на 20 процентов увеличило поступления НДС - Минфин
- О сокращении расхождений по таможенной статистике с Китаем рассказал Алихан Смаилов
- Алихан Смаилов объяснил повышение цен на акцизы по нефтепродуктам
- Законодательство о банкротстве изменено на 80% - сенатор о новом законопроекте
- План по доходам в госбюджет исполнен на 101% - Алихан Смаилов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана