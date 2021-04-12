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    17:59, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Кого будут вакцинировать в Костанайской области: главный санврач подписал постановление

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Главный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев подписал новое постановление, согласно которому прописан ряд категорий граждан, кто сможет получить вакцину от коронавируса в ближайшее время, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно подписанного постановления теперь вакцинацию могут пройти не только учителя, полицейские и медработники, но и госслужащие, студенты, лица с хроническими заболеваниями, пенсионеры, а также работники производственных предприятий, фабрик, акционерных обществ, бизнес структур и другие.

    Помимо этого, вакцинации также подлежат также персонал медико-социальных учреждений, персонал закрытых детских учреждений, государственные служащие, сотрудники дипломатических, консульских учреждений, члены национальных сборных команд, персонал учреждений УИС, персонал аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов.

    Записаться на получения вакцины можно в прикреплённой поликлинике или через портал egov.kz .

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области стартовала вакцинация населения.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Костанайская область
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