Кого будут наказывать за неправильную езду на самокатах

С наступлением теплой погоды на улицах Караганды появились самокаты напрокат. Многие, беря их в аренду, не соблюдают правила передвижения и подвергают опасности свои жизни и жизни пешеходов. Особенно часто карагандинцы жалуются на самокатчиков в парках и скверах, ведь там, как правило, гуляют маленькие дети и пожилые люди, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Центральном парке есть красная зона для самокатов. Это центральная аллея и территория вдоль набережной вплоть до Каскадного фонтана. Здесь скорость транспортных средств снижается до разрешенного минимума. Также, чтобы обезопасить пешеходов, в западной части Центрального парка несколько лет назад сделали отдельные дорожки для самокатов и велосипедов.

— Проблема с самокатчиками в Караганде есть, и возникла она в прошлом году. Тогда еженедельно вызывали скорую помощь из-за наездов самокатчиков и велосипедистов на людей. Раньше мы могли контролировать количество самокатов и велосипедов в парках, так как заключали договоры с компаниями. Сегодня предприниматели не выдерживают конкуренции с JET и не продлевают договоры. К тому же карагандинцы, взяв прокатный самокат, не понимают, что они будут ответственны за любое нарушение. Накажут ведь именно человека на самокате, а не компанию, которая сдала ему транспортное средство. Как известно, незнание законов не освобождает от ответственности. Об этом нужно помнить, — говорит руководитель управления парками культуры и отдыха Талгат Байтохин.

Новый Закон «О дорожном движении» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в прошлом году. В частности, были приняты правила эксплуатации малых электрических транспортных средств, а также электрических самокатов.

Электрические самокаты двигаются: по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд со скоростью 25 км/ч. Ездить по проезжей части на электросамокатах разрешается только с 18 лет и необходимо водительское удостоверение любой категории, также нужно быть в застегнутом шлеме и в темное время суток в одежде со светоотражающими элементами или иметь светоотражающий предмет. При езде по тротуару, обочине, пешеходной дорожке скорость электросамоката не должна превышать 6 км/ч.

Еще одна проблема для парков — самокаты после езды бросают на тротуарах. Они мешают не только гулять людям, но и наводить порядок технике.

Сотрудники карагандинских парков проводят разъяснительную работу. Начались рейды полиции.

Самокатчиков за нарушения могут привлечь к административной ответственности по двум статьям: 593 статья КоАП — за несоблюдение правил перевозки пассажиров, грузов. Штраф — 5 МРП. И 620 статья — за нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения, грозит предупреждение или штраф — 3 МРП.

Также Талгат Байтохин отмечает, что жители города просят запретить выгул собак в парках. Многие владельцы не убирают за своими питомцами, поэтому аллеи и тротуары загажены.