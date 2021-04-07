Кого аргентинцы выставили против команды Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав женской сборной Аргентины на плей-офф Кубка Билли Джин Кинг с командой Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации, капитан бело-голубых Мерседес Пас выбрала следующих теннисисток: главной ударной силой Аргентины является Надя Подороска, которая находится на 46-м месте в рейтинге WTA. Вторая ракетка команды Паула Ормаэчеа по неизвестной пока причине не попала в состав сборной. В заявку также вошли Виктория Бозио (442-я), Гильермина Ная (558-я) и Мария Лурдес Карл (446-я).

«Они очень сильные, хорошо играют на харде и грунте. Настоящие бойцы. Не знаю, кто точно будет играть, но у них три теннисистки находятся в первой сотне. Они - фавориты. Думаю, что рейтинг имеет значение, но всё же не так сильно. Важнее, кто лучше играет за свою страну, ведь для некоторых это непосильная ноша. Мы должны сделать все, что в наших силах», - прокомментировала предстоящее противостояние Аргентина - Казахстан пресс-службе Billie Jean King Cup.com капитан команды хозяек Мерседес Пас.

Напомним, что Аргентина и Казахстан встретятся в рамках плей-офф Кубка Билли Джин Кинг 16-17 апреля в городе Кордова, что находится в 700 км к северо-западу от Буэнос-Айреса. Изначально эта матчевая встреча должна была пройти в 2020 году, но была перенесена из-за пандемии коронавируса сначала на февраль этого года, а затем на апрель.

Формат противостояния будет типичным для плей-офф среди женщин. Пять встреч: четыре - в одиночном разряде, а в случае, если после них общий счет будет ничейным 2:2, то состоится пятая встреча – сыграют пары.