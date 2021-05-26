Когда журналистов могут допустить к оффлайн-мероприятиям госорганов, ответила глава МИОР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева ответила, когда представителей СМИ могут запустить в здание государственных органов, а также в Службу центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всё зависит от ситуации в том или ином регионе. Не Министерство информации и общественного развития принимает конкретные правила. Работают санитарные врачи в тех или иных регионах, которые в зависимости от ситуации принимают решение и ежедневно обновляют правила. Каких-то прямых ограничений нет, но здесь прописаны (правила - прим. авт.). Как раз когда идут мероприятия, фактически все средства массовой информации стремятся попасть (на них – прим. авт.), и в некоторых случаях СЭС вынуждены принимать меры и делать замечания по этим вопросам. Мы в свою очередь направили отдельные письма в частности, в Минздрав о том, чтобы в тех регионах, которые относятся к «зеленой», «желтой» зонам, допустить журналистов к мероприятиям», - сказала Аида Балаева, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в СЦК.

Также она ответила на вопрос, почему вакцинированных журналистов всё еще не допускают к мероприятиям.

«Как раз в администрации госорганов мы направили свои письма с просьбой допустить вакцинированных или с ПЦР-тестом журналистов к мероприятиям. Нужно отметить, что работа Мажилиса, Сената идет в прямом эфире, и закрытых тем нет. Заседание Правительства тоже идет в прямом эфире», - отметила министр.

«На мой взгляд, у журналистов всегда есть возможность получить информацию. Блоги первых руководителей, отдельно сайты всех государственных органов обеспечивают обратную связь. Вы можете записаться на отдельные интервью к руководителям госорганов, думаю, что сейчас никто не может отказать. Практически все руководители заинтересованы освещать свою деятельность и показывать свою работу, которую важно донести до населения», - считает Аида Балаева.