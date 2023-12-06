Когда жители Кокшетау будут обеспечены качественной питьевой водой

Из бюджета Акмолинской области в этом году выделено полтора млрд тенге на реконструкцию и расширение водоочистительных сооружений города Кокшетау. Отмечается, что это позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей областного центра, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Планомерно решаются вопросы обеспечения населения чистой питьевой водой. В этом году выделено более 21 миллиарда тенге на реализацию 61 проекта по развитию водоснабжения. Из них планируется завершить 15 проектов по строительству и реконструкции 120 километров водопроводных сетей. До конца года показатель по обеспеченности водой в городах будет увеличен. Для этого в этом году охватим централизованным водоснабжением 12 тысяч населения, за счет установки 19 комплексных блок-модулей дополнительно будет охвачено 4 тысяч человек, — отметил Марат Ахметжанов на пресс-конференции в СЦК.

Небезызвестной проблемой областного центра Кокшетау Марат Ахметжанов назвал качество питьевой воды.

— В этом году из бюджета области на реконструкцию и расширение водоочистительных сооружений выделено полтора миллиарда. При строительстве предусмотрено современное технологическое оборудование, что обеспечит качественной питьевой водой жителей областного центра. Ввод объекта будет выполнен в 2024 году, — сказал аким Акмолинской области.

Один из актуальных вопросов — водоснабжение сел. К примеру, Нуринскому групповому водопроводу уже более 50 лет, а износ составляет 90%. По словам Марата Ахметжанова, вопрос реконструкции водопровода решается совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации.

Глава региона добавил, что в этом году планируется завершить работы по строительству магистрального водовода, который стабилизирует подачу воды в Егиндыкольский, Коргалжынский районы.