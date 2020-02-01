+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -9 °С
USD 379.02 EUR 417.98
RUB 5.99 CNY 54.64
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Когда жителей Наурызбайского района Алматы обеспечат качественной питьевой водой, рассказал аким

1 Февраля 2020 10:20
Поделиться:
Когда жителей Наурызбайского района Алматы обеспечат качественной питьевой водой, рассказал аким

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Проблему с питьевой водой для жителей Наурызбайского района Алматы решат в ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Отдаленным районам ЗКО не хватает воды из-за недофинасирования - сенатор
Завершается реконструкция очистных сооружений в Степногорске Алтай Кульгинов назвал основные причины аварий сетей водоснабжения и электричества в столице 56 млн. тенге выделили на ремонт обводнительных каналов в Атырауской области

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил отчетную встречу акима Наурызбайского района. По словам городского акима, в первую очередь жителей беспокоят проблемы с водой, вопросы общественного транспорта, дорог и благоустройства территорий.
«Район на 30% обеспечен централизованным водоснабжением, на 20% — водой из частных скважин. Остальные 50% — вода из рек Каргалы и Аксай, качество которой не удовлетворяет жителей, к тому же постоянно бывают перебои с подачей», - написал Бакытжан Сагинтаев в Instagram.


Для решения этой проблемы в микрорайонах Жайлау, Курамыс, Таужолы и Акжар ведется строительство линий водоснабжения и канализации. В оставшихся шести микрорайонах работы стартуют в текущем году.


«Кроме того, планируем построить водозаборные очистительные станции на реках Аксай и Каргалы. Таким образом, в ближайшие годы планируем полностью снять вопрос обеспечения качественной питьевой водой жителей района», - отметил аким.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, ЖКХ,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив