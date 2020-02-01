Когда жителей Наурызбайского района Алматы обеспечат качественной питьевой водой, рассказал аким

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Проблему с питьевой водой для жителей Наурызбайского района Алматы решат в ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил отчетную встречу акима Наурызбайского района. По словам городского акима, в первую очередь жителей беспокоят проблемы с водой, вопросы общественного транспорта, дорог и благоустройства территорий.

«Район на 30% обеспечен централизованным водоснабжением, на 20% — водой из частных скважин. Остальные 50% — вода из рек Каргалы и Аксай, качество которой не удовлетворяет жителей, к тому же постоянно бывают перебои с подачей», - написал Бакытжан Сагинтаев в Instagram.

Для решения этой проблемы в микрорайонах Жайлау, Курамыс, Таужолы и Акжар ведется строительство линий водоснабжения и канализации. В оставшихся шести микрорайонах работы стартуют в текущем году.

«Кроме того, планируем построить водозаборные очистительные станции на реках Аксай и Каргалы. Таким образом, в ближайшие годы планируем полностью снять вопрос обеспечения качественной питьевой водой жителей района», - отметил аким.



