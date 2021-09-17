Когда ждать «бабье лето» в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Консультативный прогноз на конец сентября и октябрь дал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Синоптики дали развернутый ответ на вопрос, будет ли в Казахстане «бабье лето», то есть «длительный период сухой, солнечной и сравнительно теплой погоды осенью».

«В ближайшие дни на северную половину территории Казахстана начнет осуществляться заток холодных воздушных масс из районов северных морей, в связи с этим прогнозируется значительное понижение температуры воздуха в ночные часы, возможны заморозки до 3°С, днем воздух прогреется до +8+12°С. В конце текущей декады в южных регионах спад будет не столь значительным, температура воздуха опустится ночью от +15+20°С до +5+15°С, днем от +27+35°С до +22+27°С», - говорится в сообщении.

В начале третьей декады, с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, на территории республики прогнозируется постепенное повышение температурного фона. Сначала потеплеет в западных регионах страны. Здесь днем температура воздуха повысится до +20+25°С. В последующие дни теплом охватит и остальные регионы Казахстана. В северных регионах воздух прогреется до +17+25°С, в центральных и восточных столбики термометров поднимутся до отметки +20+28°C, в южных регионах до +28+33°С.

Согласно предварительному прогнозу на октябрь, во второй декаде месяца погода нас еще побалует теплыми деньками, однако ночные температуры будут низкими: на западе ночью +5+13°С, днем воздух прогреется до +23+28°С, в северных регионах ночью +2+9°С, днем +15+23°С, в южных регионах ночью +8+15°С, днем +22+30°С.

Консультативный прогноз корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется по мере приближения даты прогноза, напомнили в «Казгидромете».