Когда зажгут огни на главной елке Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление культуры Нур-Султана сообщило дату проведения церемонии зажжения огней на главной новогодней елке страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«19 декабря в 19:00 на территории выставки ЭКСПО состоится церемония зажжения главной новогодней ёлки. Символ Нового года расположился возле сферы «Нур Алем» (внутренняя территория ЭКСПО). В программе предусмотрены официальная и концертная часть. В концертной программе примут участие звезды казахстанской эстрады. Высота главной елки-25 метров. Посетить данное мероприятие смогут все жители и гости столицы», - говорится в распространенном сообщении управления культуры.