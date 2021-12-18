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Когда зажгут огни на главной елке Казахстана

18 Декабря 2021 11:47
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Когда зажгут огни на главной елке Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление культуры Нур-Султана сообщило дату проведения церемонии зажжения огней на главной новогодней елке страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«19 декабря в 19:00 на территории выставки ЭКСПО состоится церемония зажжения главной новогодней ёлки. Символ Нового года расположился возле сферы «Нур Алем» (внутренняя территория ЭКСПО). В программе предусмотрены официальная и концертная часть. В концертной программе примут участие звезды казахстанской эстрады. Высота главной елки-25 метров. Посетить данное мероприятие смогут все жители и гости столицы», - говорится в распространенном сообщении управления культуры.


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#Нур-Султан  
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