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    12:58, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Когда завершится третья фаза испытаний «QazVac»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ни одна вакцина, допущенная сегодня к применению, не прошла полностью третьей фазы испытаний. Об этом заявила директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности КН МОН РК Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Исследования продолжаются. Некоторые вакцины только начинают третью фазу клинических испытаний. А вот «Спутника V» в мае текущего года уже полностью завершит третью фазу клинических испытаний. По «QazVac» третья фаза испытаний завершится в июле. В этот период мы получим полные результаты наших исследований», - сказала Кунсулу Закарья в ходе прямого включение на официальной странице МОН РК в Instagram.

    Ранее сообщалось, что столица находится в числе лидеров по вакцинации.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Главная QazCovid-in
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