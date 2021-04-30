Когда завершится третья фаза испытаний «QazVac»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ни одна вакцина, допущенная сегодня к применению, не прошла полностью третьей фазы испытаний. Об этом заявила директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности КН МОН РК Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исследования продолжаются. Некоторые вакцины только начинают третью фазу клинических испытаний. А вот «Спутника V» в мае текущего года уже полностью завершит третью фазу клинических испытаний. По «QazVac» третья фаза испытаний завершится в июле. В этот период мы получим полные результаты наших исследований», - сказала Кунсулу Закарья в ходе прямого включение на официальной странице МОН РК в Instagram.

Ранее сообщалось, что столица находится в числе лидеров по вакцинации.