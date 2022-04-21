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Когда завершится спецоперация России в Украине, сообщили в МИД РФ

Редактор:  
Ринат Дусумов
21 Апреля 2022, 07:29
Когда завершится спецоперация России в Украине, сообщили в МИД РФ

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Российская специальная военная операция завершится, когда угрозы из-за освоения Украины НАТО будут устранены. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает МИА «Казинформ».

«Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», - отметил дипломат.

Он добавил, что спецоперация идет в соответствии с намеченным планом. «Все ее цели будут достигнуты», - подчеркнул Полищук.

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