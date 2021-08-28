Когда завершится селеопасный сезон в ВКО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 15 сентября в регионе закрывается селеопасный сезон. Согласно Атласу природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций, разработанному ТОО «Институт географии 6 районов Восточного Казахстана подвержены селевой опасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Подвержены селевой опасности районы:Алтай, Зайсанский, Катон-Карагайский, Тарбагатайский и Урджарский районы и город Риддер. В основном это высокогорные и среднегорные зоны хребтов Ивановский, Листвяга, Южный Алтай, Саур, Тарбагатай, на которых расположены 146 мореных озер.
Для принятия мер по безопасному прохождению селе-, оползнеопасного периода специалисты ВК филиала ГУ «Казселезащита» МЧС РК и ДЧС ВКО провели комплекс мер, в том числе по усилению мониторинга за вышеуказанными участками. В течение месяца проведены работы по батиметрическим обследованиям 4-х высокогорных озер Ивановского хребта на административной территории города Риддер.
«На этот раз помимо аэровизуального обследования для исследований озер использовалась батиметрическая съемка, которая показала, что уровень воды в озерах находится в пределах нормы, режимы питания и стока воды из озер свободные. Селевая обстановка стабильная. Пока угрозы прорыва озер нет», - прокомментировал Омар Дузгумбаев, руководитель ВК филиала ГУ «Казселезащита» МЧС РК.
«Первым делом мы собираем максимум информации об объекте: существующие документы о водоеме и прилегающей территории. После тщательного изучения параметров батиметрические исследования проводятся для подробного изучения больших участков озер и искусственно созданных водоемов. Результат съемки используется как основа для создания чертежей с отображением водоема и прилегающей земной поверхности», - продолжил омар Дузгумбаев.
Всего в регионе действует 12 наблюдательных постов.
На опасных участках выставлены 64 информационно-предупреждающих щита, в том числе 46 на селеопасных и 18 на оползнеопасных участках.
По результатам ранее проведенных двух аэровизуальных обследований установлено, что уровень воды в бассейнах обследуемых рек соответствует сезону, снежный покров на горных хребтах отмечается местами. Свежих эрозийных врезов и оползневых явлений не установлено. Мореные озера полностью вскрыты от льда и снега. Проведения превентивных работ по опорожнению озер не требуется.
Специалисты филиала ГУ «Казселезащита» МЧС РК и Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО продолжат наблюдение за участками до официального закрытия селеопасного периода.
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