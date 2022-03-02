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Когда завершится реконструкция дороги «Актобе-Кандыагаш»

2 Марта 2022 13:33
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Когда завершится реконструкция дороги «Актобе-Кандыагаш»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области продолжается реконструкция автодороги «Актобе-Кандыагаш». Ход ремонтных работ рассмотрели на совещании в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Реконструкция автодороги «Актобе - Кандыагаш» стартовала в прошлом году. В текущем году на участке с 11 по 52 километр работы будут продолжены подрядной организацией ТОО «СП «Сине Мидас Строй».

«На сегодня устройство земляного полотна выполнено на 72%. Перенесено 16 линий связи, один газопровод и два водопровода. Начаты работы по заготовке дорожно-строительных материалов», - проинформировал генеральный директор ТОО Ахмет Будан.

Реконструкция участка с 52 по 100 километр доверена консорциуму СП «Акжол Курылыс», ООО «АзВирт», ТОО «Ассана ДорСтрой».

По данным учредителя ТОО «Ассана ДорСтрой» Владимира Гринберга, на указанном участке устройство земляного полотна выполнено на 52 %, дополнительного, нижнего и верхнего слоя основания – на 35%.

По итогам совещания аким области дал ряд конкретных поручений, в том числе потребовал держать под особым контролем качество и сроки выполнения работ, обеспечить до завершения строительно-монтажных работ беспрепятственный проезд транспортных средств по уже имеющим асфальтобетонное покрытие двум полосам четырехполосной дороги.

Реализация проекта завершится в 2023 году.


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#Актюбинская область   #Акимат   #Дороги  
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Автор:

Самал Ендибаева

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