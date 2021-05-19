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    13:30, 19 Май 2021 | GMT +6

    Когда завершится финансирование программы «7-20-25»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Государство планирует постепенно завершить финансирование программ кредитования. Об этом сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учетом снижения влияния кризиса на экономику, важно обеспечить постепенный выход государства из программ кредитования, уступая место рыночным принципам. В этой связи, в рамках подписанного в начале текущего года соглашения между Правительством, Национальным банком и Агентством о координации мер по макроэкономической политики на 2021-2023 годы, предусмотрен выход Национального банка с 2023 года из финансирования государственных программ», - говорится в докладе Мадины Абылкасымовой в рамках CFO IDEA EXCHANGE & NETWORKING SUMMIT.

    Планируется, что финансирование программ льготного кредитования, ЭПВ, «Баспана Хит» завершится в 2021 году, а в 2022 году завершится финансирование программы «7-20-25».

    Правительством, в свою очередь, будет рассмотрена возможность перехода от прямого финансирования на гарантирование кредитных рисков субъектов предпринимательства, отметила Мадина Абылкасымова.


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