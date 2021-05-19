Когда завершится финансирование программы «7-20-25»
«С учетом снижения влияния кризиса на экономику, важно обеспечить постепенный выход государства из программ кредитования, уступая место рыночным принципам. В этой связи, в рамках подписанного в начале текущего года соглашения между Правительством, Национальным банком и Агентством о координации мер по макроэкономической политики на 2021-2023 годы, предусмотрен выход Национального банка с 2023 года из финансирования государственных программ», - говорится в докладе Мадины Абылкасымовой в рамках CFO IDEA EXCHANGE & NETWORKING SUMMIT.
Планируется, что финансирование программ льготного кредитования, ЭПВ, «Баспана Хит» завершится в 2021 году, а в 2022 году завершится финансирование программы «7-20-25».
Правительством, в свою очередь, будет рассмотрена возможность перехода от прямого финансирования на гарантирование кредитных рисков субъектов предпринимательства, отметила Мадина Абылкасымова.