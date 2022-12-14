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Когда завершится аудит всех ТЭЦ и электросетей Казахстана

14 Декабря 2022, 10:25
Когда завершится аудит всех ТЭЦ и электросетей Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В следующем году будет принят закон «О теплоэнергетике», который позволит направить фокус на решение проблем теплоснабжения регионов. Об этом заявил министр энергетики РК Булат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр энергетики отметил на заседании Правительства, что в рамках данного закона также будет усилена роль Комитета атомного и энергетического надзора.

«Закон предполагает переход на новую целевую модель рынка, которая предусматривает централизованную покупку и продажу электрической энергии, а также ввод балансирующего рынка в режиме реального времени. ... В первом квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ и электрических сетей страны, что позволит выявить проблемы и текущее их техническое состояние», - сказал на заседании Правительства РК Булат Акчулаков.

Министр заверил, что по поручению Главы государства будут приняты решения по каждому объекту критической инфраструктуры.


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