Когда завершат разработку концепции развития финсектора до 2030 года в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Разработку Концепцию развития финансового сектора до 2030 года планируется завершить в первом квартале 2021 года. Об этом сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова , передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, ключевые события 2020 года и их влияние на финансовую систему предопределяют направления ее дальнейшего развития на среднесрочную перспективу.

«Для определения новых приоритетов и стратегических направлений развития финансового сектора Агентство совместно с Национальным банком и участниками финансового рынка в настоящее время разрабатывает Концепцию развития финансового сектора до 2030 года в новой редакции», - сказала Мадина Абылкасымова в рамках круглого стола «Итоги развития финансового сектора в период пандемии коронавируса».

Как отметила глава Агентства, на ситуацию в финансовом секторе в настоящее время оказывают влияние следующие мегатренды.

«Во-первых, это активное применение новых технологий в финансовых организациях с традиционной бизнес-моделью c целью повышения эффективности бизнеса. Во-вторых, это формирование нового поколения потребителей финансовых услуг, отдающих предпочтение онлайн-сервисам. В-третьих, это трансформация бизнес-модели за счет применения новых технологий c целью роста доли рынка традиционных игроков (disruptive business models) и выход на рынок финансовых услуг технологических компаний (Fintech, BigTech)», - отметила глава Агентства.

По ее словам, большинство финансовых организаций на глобальном рынке внедряют и развивают цифровые каналы коммуникации с клиентами, а также меняют подход к сервису и формированию клиентского опыта. В соответствии с прогнозами, более чем на 30% может сократиться выручка финансовых организаций с традиционными бизнес моделями к 2025 году за счет новых рыночных игроков, таких как финтехкомпании и крупные технологические компании.

«В этих условиях можно выделить 3 ключевые модели развития финансового сектора: Первое. Рынок экосистем, где крупные финансовые институты, используя ресурсы и эффект масштаба, создают экосистемы, выходящие за рамки финансовых услуг. Второе. Рынок технологических компаний, где крупные технологические компании начинают оказывать финансовые услуги. Третье. Конкурентные рынки, где имеет место одновременная конкуренция и кооперация всех участников рынка, в том числе традиционных финансовых институтов, финтех стартапов и технологических компаний», - сказала Мадина Абылкасымова.

Таким образом, по ее мнению, разрабатываемая концепция развития финсектора должна создавать условия для трансформации и повышения конкурентоспособности отечественной финансовой системы с учетом всех указанных глобальных трендов.

«Целью концепции определено формирование к 2030 году конкурентоспособного и высокотехнологичного финансового сектора, содействующего обеспечению макрофинансовой стабильности и поддержанию устойчивого и инклюзивного экономического развития страны», - отметила она.

В рамках концепции определены 7 приоритетов в развитии финансового сектора.

Первым приоритетом является обеспечение финансовой стабильности. Второй приоритет – это повышение конкурентоспособности финансовых организаций.

«В рамках участия Казахстана во Всемирной Торговой Организации с декабря текущего года иностранные банки и страховые организации получат право открывать на территории страны свои филиалы. К 2025 году планируется сформировать общий финансовый рынок ЕАЭС, предусматривающий взаимный допуск участников стран на рынки друг друга. Очевидно, что в этих условиях мы должны сконцентрироваться на формировании конкурентоспособного финансового сектора. В этих целях традиционная модель банковского сектора должны быть преобразована. Будут созданы условия для трансформации банков в мультифункциональные финансовые институты, предоставляющие расширенный спектр новых финансовых услуг, в том числе услуги инвестиционного и цифрового банкинга», - отметила Мадина Абылкасымова.

Третьим приоритетом является восстановление роли банковского сектора в финансировании экономики. Четвертый приоритет – это повышение качества корпоративного управления, стандартов управления рисками и раскрытия информации предприятий.

Пятый приоритет – это повышение прозрачности и диверсификация структуры собственности финансовых организаций.

«Правильное раскрытие информации позволяет участникам рынка и иным сторонам получить объективное представление о деятельности и состоянии финансовой организации. В этих целях будут усилены требования к финансовым организациям по раскрытию информации о структуре собственности и управления, достаточности капитала, подверженности рискам. Это позволит выстроить рыночную дисциплину и обеспечить достаточной информацией клиентов и участников рынка для принятия взвешенных решений», - сказала глава Агентства.

Шестой приоритет – это повышение финансовой инклюзии и финансовой грамотности.

«Развитие финансового рынка и появление сложных финансовых услуг требуют постоянной актуализации системы финансовой грамотности. В мае текущего года Агентством совместно с Правительством принята новая Концепция повышения финансовой грамотности населения на 2020-2024 годы, основной целью которой является формирование у граждан рационального финансового поведения при принятии решений, касающихся личных финансов, повышение эффективности защиты прав потребителей финансовых услуг, повышение качества жизни за счет использования качественных финансовых услуг», - отметила она.

Седьмым приоритетом является внедрение новых технологий и инноваций.

«С целью развития инновационных технологий на финансовом рынке будут продолжены работа по реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию финансовых технологий и инноваций на 2020-2025 годы и Государственной программой «Цифровой Казахстан», - сказала Мадина Абылкасымова.

По ее словам, Концепцию развития финансового сектора до 2030 года планируется завершить в I квартале 2021 года и принятие Концепции планируется после утверждения Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года, который закладывает основу всего стратегического планирования страны.