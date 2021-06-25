Когда завершат модернизацию очистных сооружений в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Новый руководитель департамента экологии по Северо-Казахстанской области Азамат Бектасов на брифинге коснулся темы загрязнения воздуха Петропавловска сероводородом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

А.Бектасов подчеркнул, что основным источником превышения предельно-допустимой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе является накопитель сточных вод «Биопруд». Хотя в ТОО «Кызылжар су», на балансе которого находится накопитель, считают, что неприятный запах источают и болота, расположенные вокруг и внутри города.

«С 2017-го года введена в эксплуатацию механическая очистка, направленная на удаление взвешенных частиц из сточных вод. После запуска полной схемы очистки - механическая и биологическая - риск попадания запаха сероводорода на территорию города значительно уменьшится. В области разработана «Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем Северо-Казахстанской области на 2020-2025 годы». Согласно этому документу, завершение модернизации существующих технологических схем очистных сооружений в Петропавловске запланировано на 2023-й год», - сообщил А.Бектасов.

Проблему же с выбросами сероводорода – только с апреля по май посты филиала РГП «Казгидромет» зафиксировали семь случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха этим газом – нужно решать как можно быстрее. Избавить горожан от неприятного запаха уже следующей весной рассчитывают за счет альголизации накопителя.

Ранее генеральный директор ТОО «Кызылжар су» Женис Султанов сообщал, что предприятие заключило договор с Научно-технологическим центром воды. В биопруд запустят микроводоросль хлореллу. Соответствующие испытания уже провели.