Когда зарегистрируют казахстанский препарат против рака — ответ Миннауки

— Сейчас мы успешно проходим вторую фазу (клинических испытаний). К исследованию подключились пациенты в Павлодаре, Караганде, Алматы и Астане. Результаты представим в сентябре. Если все пройдет успешно, до конца года мы официально разрешим регистрацию препарата, — сообщил Саясат Нурбек, отвечая на вопросы журналистов после совместного заседания палат Парламента.