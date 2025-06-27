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    14:22, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Когда зарегистрируют казахстанский препарат против рака — ответ Миннауки

    Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал процесс регистрации отечественного препарата против онкологических заболеваний, передает корреспондент агентства Kazinform.

    лекарства
    Фото: pexels.com

    — Сейчас мы успешно проходим вторую фазу (клинических испытаний). К исследованию подключились пациенты в Павлодаре, Караганде, Алматы и Астане. Результаты представим в сентябре. Если все пройдет успешно, до конца года мы официально разрешим регистрацию препарата, — сообщил Саясат Нурбек, отвечая на вопросы журналистов после совместного заседания палат Парламента.

    Напомним, в июле 2024 года стартовал второй этап клинических испытаний казахстанского лекарства от рака.                                                               

    Теги:
    Лекарства Миннауки и высшего образования РК Саясат Нурбек заседание Парламента Рак
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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