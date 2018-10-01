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Когда заработают новые остановочные павильоны в Астане

18 Октября 2018 11:25 184
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Когда заработают новые остановочные павильоны в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане появились новые остановочные павильоны, которые пока остаются закрытыми. О том, почему павильоны не функционируют и когда будут открытыми для пассажиров, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали в столичном акимате.

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«Сейчас ведутся строительно-монтажные работы. Электричество еще не подведено, отопление там пока не работает. Сейчас у нас идет процесс согласования с Энергосбытом и АРЭКом по поводу подключения. Мы проведем с ними все необходимые процедуры, после чего павильоны уже будут открыты», - сказал корреспонденту Казинформа руководитель отдела безопасности дорожного движения управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Руслан Абдуалиев.

Пока же представитель акимата предлагает пассажирам укрываться от осадков хотя бы под крышей остановок.

«На сегодняшний день от непогоды можно укрыться в открытой части этих павильонов, оснащенных крышей. От дождя и ветра, пока не настала совсем холодная погода. Мы хотим пройти все процедуры согласования до конца и запустить павильоны до конца месяца. С видеофиксацией и отоплением», - пообещал он.

По его словам, без подведения электричества открывать остановочные павильоны пока смысла нет.

«Поймите, мы можем открыть павильоны и сейчас, но отопления там все равно нет. Поэтому в этом нет смысла. Температура там будет фактически такая же, как и на открытой части остановок. Мы объясняем людям, что, несмотря на резкое ухудшение погоды, недели две еще будут стоять теплые дни. К моменту наступления холодов мы планируем завершить работы и открыть павильоны», - заключил Р. Абдуалиев.

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Ключевые слова: Астана,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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