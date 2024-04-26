10:29, 26 Апрель 2024 | GMT +6
Когда заработают фонтаны в Астане
Акимат Астаны назвал дату включения фонтанов в мегаполисе, передает агентство Kazinform.
По информации ведомства, сейчас в Астане ведется подготовка к подключению фонтанов: расконсервация и ремонтно-восстановительные работы.
- В День единства народа Казахстана, 1 мая, в Астане традиционно заработают фонтаны. Акиматы столичных районов активно проводят работы по их подготовке. В городе подключат свыше 50 фонтанов, - сообщили в горакимате.