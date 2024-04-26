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    10:29, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Когда заработают фонтаны в Астане

    Когда заработают фонтаны в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Акимат Астаны назвал дату включения фонтанов в мегаполисе, передает агентство Kazinform.

    По информации ведомства, сейчас в Астане ведется подготовка к подключению фонтанов: расконсервация и ремонтно-восстановительные работы.

    - В День единства народа Казахстана, 1 мая, в Астане традиционно заработают фонтаны. Акиматы столичных районов активно проводят работы по их подготовке. В городе подключат свыше 50 фонтанов, - сообщили в горакимате.

    Теги:
    Регионы Астана Акимат ЖКХ Благоустройство
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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