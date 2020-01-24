Когда заработает в Казахстане система «Единый кинобилет»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Гульнара Сарсенова рассказала, что в этом году казахстанские кинотеатры ждут введение «единого кинобилета» - автоматизированной системы мониторинга фильмов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы будем вводить единую автоматизированную систему мониторинга фильмов, то есть «единый кинобилет». Эта система введена во многих странах… Естественно, сейчас многие киноцентры будут ворчать, но, тем не менее, мы хотим и я обещаю, что эта система будет введена в этом году, потому что без нее мы пропадем», - сказала Гульнара Сарсенова на встрече казахстанских кинематографистов.

Она отметила, что если подобную систему не ввести в Казахстане, то это отбросит кинематограф на десятилетия назад, когда все была на уровне подсчетов «на пальцах».

«Система необходима. Прозрачность кинобизнеса необходима, в первую очередь для инвесторов. Сейчас только 20% фильмов в Казахстане снимаются на государственные деньги, 80% частное инвестирование. Многие бизнесмены, которые хотят вложить деньги в кино, просят сделать прозрачный рынок. Серые доходы им не нужны. Они должны видеть, что их никто не обманет. С другой стороны сейчас доля доходов от кинопроката у нас растет, уже достигла 20 млрд тенге в Казахстане, и будет расти», - подчеркнула она.

Ранее в интервью МИА «Казинформ» спикер говорила, что с помощью Единой автоматизированной информационной системы станет доступна информация о том, какое кино сейчас популярно, что нравится нашему зрителю, какие проблемы волнуют общество,.