Когда запустят завод по производству вакцин, рассказал аким Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн брифинге в СЦК аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев рассказал о ходе строительства завода по производству вакцины и упомянул сроки запуска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас такого опыта не было по строительству завода, поэтому нам пришлось связываться со многими, заказывать оборудование, начиная от США до Китая. Тем более вы сами хорошо понимаете во время кризиса во время пандемии не так просто из этих стран доставить оборудование. Могу привести один пример. Некоторые оборудования привозим из Шанхая с помощью нашего посольства, мы отслеживаем от какой станции до какой станции привозят», – отметил аким области.

По его словам, на сегодня все строительно-монтажные, отделочные работы завершены. Все вспомогательные объекты, обеспечивающие газом, теплом, их строительство тоже завершено. Сейчас почти 99% оборудования доставлено. Завершается наладка и монтаж. Китайскими, итальянскими и украинскими специалистами проходит валидация установленных оборудований.

«Буквально позавчера мы сделали первый технический запуск – пробу. Все нормально. Сейчас, когда будет завершена валидация оборудования, начнется валидация технологий. После завершения Минздравом, Министерством науки и образования будет введена сертификация – требования GMP. Для этого надо полтора месяца. Потом мы должны получить сертификат, потому пройдем лицензирование. В сентябре планируем сами выпускать, заливать казахстанскую вакцину», – сказал Бердик Сапарбаев.