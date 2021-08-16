Когда запустят «социальный кошелек» - в Минторговли назвали сроки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве торговли и интеграции РК назвали сроки запуска проекта «социальный кошелек» в пилотном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется внедрение пилотной версии «социального кошелька» в декабре 2021 года. С 2022 года планируется поэтапный перевод пособий и социальных выплат в виде электронных денег на «социальный кошелек» по мере готовности регионов», - сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос редакции.

Напомним, вице-министр торговли и интеграции РК Асель Жанасова озвучила сроки утверждения проекта.

«По результатам первого полугодия 2021 года выполнен ряд мероприятий: на стадии утверждения единого стандарта QR-кода для платежных услуг. Сегодня наш проект национального стандарта находится в Казстандарте и планируется к утверждению до конца месяца», - сказала вице-министр на коллегии ведомства.

Она также напомнила об основных целях проекта.

«В соответствии с Посланием Главы государства Правительству Республики Казахстан совместно с Национальным банком Республики Казахстан от 1 сентября 2020 года поручено внедрить цифровой «социальный кошелек» с созданием соответствующей товаропроводящей системы. Целью внедрения механизма «социального кошелька» является предоставление доступа социально-уязвимых групп населения к финансовым инструментам, упрощение процедур начисления социальной помощи, усовершенствование инструментов социальной поддержки, оптимизация расходов бюджетных средств», - заключила А. Жанасова.