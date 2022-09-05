Когда запустят систему верификации данных потребителей дизельного топлива в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Болат Акчулаков назвал примерные сроки запуска системы верификации данных потребителей дизельного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотим сдать систему к 15-му числу. Хотели сделать раньше, но есть технические моменты. Все автозаправочные станции будут объединены в одну систему – если потребитель заправляется по лимитированной цене в 230-260 тенге за литр, он автоматически попадает в базу», - сказал сегодня Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

По его словам, для владельцев АЗС система будет бесплатной.

«На следующей АЗС будет видно, какое количество топлива он уже взял, вне зависимости от владельца АЗС. Это единая интегрированная система. Хотим сделать ее для всех АЗС условно говоря бесплатной, чтобы они могли просто к ней подключаться и сгружать данные. Как только эта система заработает, мы будем видеть всю картину», - добавил министр.

Ранее СМИ сообщали о планах Минэнерго по внедрению системы верификации данных потребителей дизельного топлива на отечественных АЗС. Система нужна для того, чтобы мониторить реализацию объемов дизтоплива.













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