Когда запустят систему «Е-шанырак», рассказали в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно сроков запуска цифровой платформы «Е-шанырак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Система централизованного сбора и хранения электронных информационных ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – система «Е-Шанырак») введена в опытную эксплуатацию 16 сентября 2021 года. На сегодня информационная система позволяет сформировать аналитические данные по количеству МЖД, их техническому состоянию, установленным приборам учета, получаемых от органов управления МЖД, а также проводить интеграцию с субъектами естественных монополий и рыночными IT-приложениями по управлению домами», - написал Роман Скляр в своем ответе.

При этом предусмотрено дальнейшее развитие системы, в рамках которой появится возможность формировать рейтинги, реестры управляющих и сервисных компаний.

«Однако в соответствии со статьей 39 Закона «Об информатизации» срок проведения опытной эксплуатации не должен превышать один год. В этой связи система «Е-Шанырак» будет введена в промышленную эксплуатацию в течение одного года. Вместе с тем для своевременного перехода на ОСИ/ПТ с 20 сентября текущего года введена в действие отдельная информационная система онлайн собраний и голосовании для жителей жилых домов в системе Kezekte.kz», - заключил зампремьера.