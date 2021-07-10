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    11:47, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Когда запустят промышленное производство казахстанской вакцины от КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сообщил, когда будет запущен завод по производству отечественной вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Начиная с сентября текущего года на заводе будет налажено промышленное производство «Казвак» в ежемесячном объеме 600 тысяч доз вакцин», - сказал Ералы Тугжанов на расширенном заседании Правительства.

    Вице-премьер добавил, что также поставлена задача по налаживанию собственного производства реагентов, необходимых для производства отечественной вакцины.

    Впервые в истории нашей страны подготовлен и внесен в Парламент закон о биологической безопасности.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Правительство РК Расширенное заседание Правительства 10.07.2021
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