Когда запустят производство казахстанской вакцины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов назвал примерную дату запуска производства казахстанской вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этим вопросом занимается институт биологической безопасности, который находится в курировании МОН. Вопрос не простой. Самые ведущие страны мира многие не имеют сегодня собственной вакцины. Наши сотрудники этого института смогли выработать инактивированную вакцину, которая сегодня фактически находится в фазе производства. У нас сегодня по требованиям GMP, по международному стандарту, 21 апреля фактически полностью будет завершен 50% уровень обследования», - сказал Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК.

По его словам, готовность к производству будет определяться именно этим.

«По итогам этого вопроса мы будем готовы к производству нашей собственной вакцины. Но как вы отметили правильно, институт биологической безопасности – это НИИ, они смогли разработать такую вакцину. И сегодня их возможность на уровне 50 тысяч. Первые вакцины они смогли, саккумулировали все свои возможности и фактически где-то 21-го числа полностью будет закончено», - отметил зампремьера.

«После этого Министерство здравоохранения на основании всех клинических исследований, всех трех фаз должны дать заключение. На все процессы где-то, я думаю, 5-7 дней необходимо будет. И 25-27 числа, я думаю, Казахстан уже получит первую свою вакцину. 50 тысяч это – тоже производство», - заключил Е. Тугжанов.

Напомним, в Научно-исследовательском институте биологической безопасности показали разработанную казахстанскую вакцину от коронавируса QazCovid-in.

Первая вакцина казахстанского производства в объеме 50 тысяч доз будет доступна в конце апреля. Между НИИ проблем биологической безопасности и «СК-Фармация» заключен договор на поставку 2 млн доз вакцин казахстанского производства.