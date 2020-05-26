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Когда запустят пригородные маршруты в столице

26 Мая 2020 16:04
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Когда запустят пригородные маршруты в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов сообщил, когда будут запущены пригородные маршруты общественного транспорта в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, мы до конца мая не будем запускать, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Конечно же, мы постараемся как можно быстрее возобновить работу пригородных маршрутов», - сказал Алтай Кульгинов, отвечая на вопросы на брифинге в СЦК.

Градоначальник напомнил, что такие пригородные поселки как Косшы, Талапкер, Коянды юридически относятся к Акмолинской области, но, учитывая их близкое расположение к городу Нур-Султан, они были отнесены к внутрикарантинной зоне.

«Мы этот вопрос держим на контроле, до конца мая пока будем в данном режиме работать. Я думаю, что с начала июня мы запустим пригородные маршруты, если эпидемиологическая ситуация останется такой же стабильной», - добавил Алтай Кульгинов.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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Автор:

Серик Сабеков

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