Когда запустят пригородные маршруты в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов сообщил, когда будут запущены пригородные маршруты общественного транспорта в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я думаю, мы до конца мая не будем запускать, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Конечно же, мы постараемся как можно быстрее возобновить работу пригородных маршрутов», - сказал Алтай Кульгинов, отвечая на вопросы на брифинге в СЦК.
Градоначальник напомнил, что такие пригородные поселки как Косшы, Талапкер, Коянды юридически относятся к Акмолинской области, но, учитывая их близкое расположение к городу Нур-Султан, они были отнесены к внутрикарантинной зоне.
«Мы этот вопрос держим на контроле, до конца мая пока будем в данном режиме работать. Я думаю, что с начала июня мы запустим пригородные маршруты, если эпидемиологическая ситуация останется такой же стабильной», - добавил Алтай Кульгинов.
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