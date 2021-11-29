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Когда запустят геопортал в СКО

29 Ноября 2021 14:00
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Когда запустят геопортал в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области местные власти обещают запустить геопортал в первом квартале следующего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На прошедшей недавно встрече с предпринимателями аким области Кумар Аксакалов сообщил, что геопортал сейчас проверяют на информационную безопасность. Работать геоинформационная система начнет в первом квартале 2021 года. Пока в ней будет собрана информация по Петропавловску и райцентру Кызылжарского района аулу Бесколь. Позднее – по всем районам области.

«На портале размещена инфраструктура, дома, земельные участки, все коммуникации, «красные линии». Понятно, что есть информация, которую мы не можем опубликовать в общем доступе. Но то, что необходимо бизнесу, будет размещено. Это будет хороший ресурс для предпринимателей. Чтобы не ходить по кабинетам, не узнавать информацию из разных инстанций. На создание геопортала выделяли средства из бюджета. Провели большую работу», - сказал К.Аксакалов.

Запустить полезный для бизнеса ресурс обещали еще в прошлом году. В декабре 2019 года в управлении строительства, архитектуры и градостроительства заверяли, что портал готов на 74%. Оставалось внести данные по окраинам города и промышленной зоне. Работу планировали завершить за 2020-й год. В апреле этого года в том же управлении сообщали, что картографический модуль портала доступен для населения и сотрудников акимата, идут организационные работы по сертификации системы на информационную безопасность.


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#Бизнес   #Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Цифровой Казахстан   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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