Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Когда запустят фонтаны в Астане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Апреля 2023, 22:01
Когда запустят фонтаны в Астане Фото: пресс-служба акимата Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коммунальные службы ведут активную работу по расконсервации, ремонту и восстановлению фонтанных комплексов столицы. Традиционно астанинские фонтаны заработают 1 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

В День единства народа Казахстана, 1 мая, в Астане запустят все фонтаны. Районные акиматы сейчас приводят их в порядок.

Так, на балансе аппарата акима Байконурского района имеется два фонтанных объекта: по проспекту Республики, 34 (дворец «Жастар») - 3 единицы и один по проспекту Республики, 6 (ТД «Есиль»). В этом году акимат района не планирует проводить их реконструкцию.

В Сарыаркинском районе расположены 10 фонтанов: «Древо жизни», «Сиреневый», фонтан Абая/Желтоксан, «Акжайык», «Атырау», «Театр Жастар», фонтан в сквере по улице Московской, «Вращающийся шар» («Чупачупс»), «памятник Алии Молдагуловой».

В Алматинском районе также готовятся к запуску фонтанов, проводя реконсервацию. На балансе районного акимата 10 фонтанов и фонтанных комплексов:

Президентский парк;
Площадь «Қазақ Елі»;
Мечеть «Хазрет Султан»;
Дворец Независимости;
Дворец мира и согласия;
Парк имени Б. Момышулы;
Дворец школьников имени аль-Фараби;
Площадь Защитников отечества;
Парк «Студенческий»;
Бульвар по проспекту Абылай-хана.

Абсолютным рекордсменом по количеству фонтанов является Есильский и Нуринский районы.

photo
photo

Всего здесь 27 фонтанных комплексов, в которые входят 48 фонтанов.

Список фонтанов районов:
Комплекс 7 фонтанов на Главной площади; фонтан «Ак-орда»; фонтан «Квадратный и Танцующий» у Дома министерств; фонтан «Музыкальный» на Водно-зеленом бульваре; Фонтан «Круглый» и «Каскад» на круглой площади «КазМунайГаза» и в сквере фонтан «Кит»; фонтан «Колесо и подкова» в парке «Влюбленных»; фонтан в районе ТРЦ «Хан Шатыр»; фонтан на водоеме Зеленого квартала; фонтан в районе Исламского культурного центра; фонтан «Столичный цирк»; фонтан в районе памятника «Курмангазы»; фонтан в парке «Астаналык»; фонтаны в Дипломатическом городке; фонтаны в парке «Жетысу»; два фонтана в парке «Арай 3»; фонтан на сквере по улице Бокейхана (сквер «Енбекшилер»); комплекс фонтанов и фонтан «Водопад» в парке вдоль реки есиль; фонтан в Линейном парке; фонтан EXPO – 2017, а также сухой фонтан в парке «25-летия»; музыкальный фонтан «Тайказан» и фонтан на водоеме в Ботаническом саду.

photo

photo
photo
photo
photo



Астана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области