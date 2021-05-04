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    17:33, 04 Май 2021 | GMT +6

    Когда запустят Биофармацевтический завод в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал о поставках вакцин против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для насыщения внутреннего рынка запущена локализация производства вакцины «Спутник V» (Россия) на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, произведено и доставлено в регионы более 1,8 млн. доз вакцин. Также в регионы доставлено 400 тыс. доз вакцин «Hayat Vaх» компании «Sinopharm». С 26 апреля текущего года начата вакцинация населения отечественной вакциной QazVac (поставлено в регионы 50 тыс. доз). В мае планируется выпуск следующей партии отечественной вакцины в объеме 50 тыс. доз. В дальнейшем производство вакцины QazVac будет поэтапно увеличено до 500-600 тыс. доз в месяц», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    Он также доложил о ходе строительства Биофармацевтического завода в стране.

    «После запуска Биофармацевтического завода в августе-сентябре этого года, производство QazVac будет продолжено на его базе. На сегодня по заводу полностью завершены строительно-монтажные и отделочные работы. Производится монтаж, пуско-наладочные работы и запуск оборудования с подключением их к инженерным сетям. Для получения сертификата GMP и обучения персонала привлечена турецкая компания «Атабай». С учетом проводимых переговоров с производителями вакцин против КВИ в первом полугодии планируется вакцинировать более 6 млн казахстанцев, что позволит охватить не менее 60% от подлежащего вакцинации контингента», - отметил Премьер.

    «Вопросы вакцинации против КВИ находятся на особом контроле Правительства и еженедельно рассматриваются на заседаниях Правительства и Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан», - заключил глава Правительства.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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