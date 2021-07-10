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Когда запустится Национальная платежная система, рассказал Ерболат Досаев

Автор:  
Акбота Кузекбай
10 Июля 2021, 12:42
Когда запустится Национальная платежная система, рассказал Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о создании национальной платежной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерболат Досаев в ходе расширенного заседания Правительства отметил, что благодаря цифровизации финансового сектора безналичные транзакции по картам за 5 месяцев выросли в 2,4 раза, доля онлайн-платежей достигла 82,6%.

«В соответствии с Вашим поручением, Национальным банком продолжается реализация проектов по созданию Национальной платежной системы. Cоздаваемая Межбанковская система платежных карточек позволит локализовать обработку всех внутренних карточных транзакций в Казахстане. Visa и Mastercard предварительно согласовали данные подходы», - сказал на расширенном заседании Правительства Ерболат Досаев.

«Запланированный до 1 декабря 2021 года запуск Национальной платежной системы в пилотном режиме позволит начать устранение фрагментарности платежных систем и обеспечит безопасность платежного рынка Казахстана», - добавил глава Нацбанка.


Правительство РК   Нацбанк Казахстана   Цифровой Казахстан   Расширенное заседание Правительства 10.07.2021  
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