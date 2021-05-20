Когда замедлится инфляция в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев озвучил прогноз касательно замедления инфляции в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отношении инфляции Национальный банк ожидает третье ее замедление до верхней границы целевого коридора 4-6% к концу 2021 года. Всплеск инфляции в 2020 году до 7,5% был вызван ростом цен на продовольствие на фоне усиления дисбалансов на рынках отдельных продуктов питания, нарушениями цепочек поставок сырья и продукции в условиях карантинных мер», - сказал Ерболат Досаев на пленарном заседания Сената.

Со второй половины 2020 года, по его словам, продолжается рост цен на продовольствие во всем мире, индекс продовольственных цен ФАО растет 10-й месяц подряд, обновив 7-летние максимумы (118,5 пункта).

«В апреле т.г. второй месяц подряд инфляция в Казахстане сохранилась на уровне 7,0% на фоне снижения продовольственной инфляции с 10,7% до 9,8%. Непродовольственная инфляция ускорилась с 5,6% до 6,4%, в основном, из-за роста цен на бензин. Инфляция платных услуг ускорилась с 3,7% до 4,1%, что стало результатом роста цен на услуги общественного питания, парикмахерских и заведений личного обслуживания», - отметил глава Нацбанка.

«Для вхождения инфляции в целевой коридор 4-6% в 2021 году ключевым фактором является замедление роста цен на продовольствие, которое все еще сохраняется на высоком уровне», - заключил Е. Досаев.