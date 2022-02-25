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Когда закончится российско-украинский конфликт – мнение политолога

25 Февраля 2022 20:30
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Когда закончится российско-украинский конфликт – мнение политолога

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский политолог Газиз Абишев поделился мнением касательно военного конфликта между Россией и Украиной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это война, тут по-другому никак не скажешь. У обеих сторон есть аргументы, почему они делают то, что делают. Я понимаю, как аргументирует свою позицию Россия, но это не означает, что я согласен с этими аргументами. Я выступаю против войн, не поддерживаю военные методы решения проблемы, выступаю за мир», - сказал Газиз Абишев в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

«Мне очень жаль людей, жаль, что есть человеческие жертвы. Причем жертвы есть с обеих сторон, как с украинской, так и с российской. Мне очень бы хотелось, чтобы все обходилось без жертв», - добавил политолог.

Он также высказал свою версию касательно длительности данного конфликта.

«Думаю, наиболее вероятный сценарий развития событий таков, что военный конфликт прекратится достаточно быстро. Считаю, стороны будут вынуждены пойти на какие-то переговоры. Потому что бесконечно сжигать человеческие ресурсы в виде солдат нельзя», - заключил Г. Абишев.



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#Россия   #Украина   #Политика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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