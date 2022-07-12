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Когда закончится проверка результатов ЕНТ
12 Июля 2022 14:44

Когда закончится проверка результатов ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проверка результатов Единого национального тестирования продлится до зимы. Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После завершения Единого национального тестирования детей будет проводиться соответствующая проверка. Эта проверка продлится до зимы. Если некоторые при распределении грантов их выиграют, а после просмотра видеозаписей, проверки баллов будут найдены различные нарушения, то грант будет аннулирован», – сказал А.Аймагамбетов.

По его словам, будут проверяться результаты ЕНТ, пройденного абитуриентами в январе, марте и мае. Если в ходе проверки отклонение будет 20-30 баллов, это вызовет подозрения. Будут полностью просмотрены видеозаписи. Центр Национального тестирования проводит большую работу, будут сравниваться оценки по математике в дневнике и по результатам ЕНТ.


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Автор:
Корреспондент
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