Когда закончат ремонт главной улицы Майкудука

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Каждый день 150 единиц техники и 250 рабочих трудятся на самой длинной из городских улиц Караганды. В октябре ремонт дороги протяжённостью 11 км на Карла Маркса – Магнитогорской должен завершиться. Ускорить процесс поручил аким области Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сдадим 10,3 км из 11. Останется участок от путепровода до магистрали М14. До конца года будет завершена работа по замене тротуаров, установке светофоров и освещения. С конца Майкудука 150 опор освещения уже установлены, сейчас их подключают», – говорит заместитель руководителя Отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды Рустем Кожакапанов.

Полностью готов 1 км дороги, в асфальтобетоне – 8 км. Сейчас заканчиваются работы на участке от Востока-5 до Востока-3. По согласованию с дорожной полицией он будет открыт для движения. Здесь установят знаки и поэтапно будут вводить в эксплуатацию светофоры.

«Как только будут открываться отдельные участки, там сразу будут усилены наряды патрульной полиции. В начале учебного года появится также больше пеших нарядов и автопатрулей. Установим временные дорожные знаки – «Пешеходный переход», «Главная дорога», «Уступи дорогу». Ограничим скоростной режим до 40 км/час», – отмечает старший госавтоинспектор Еркебулан Каримгожин.

Ремонт дороги начался в прошлом году. Но из-за возникающих попутно проблем работы затягиваются. Среди главных «виновников» дорожные строители называют грунтовые воды и существующие инженерные сети.

«Это перепутанные электрические высоковольтные кабели и десятки телефонных линий, и сети частных компаний. Всем этим приходится заниматься. Также больной вопрос – ливнёвки. Конечно, там, где уклона нет, ливневая канализация будет. Что касается самого асфальтового покрытия, то мы укладываем сначала первый слой крупнозернистого асфальтобетона толщиной 10 см. Поверх него будут ещё два слоя асфальтобетона. И верхний слой чистовой – это щебёночно-мастичный асфальтобетон. Параллельно мы ведём работы по укладке брусчатки, поребриков, бордюров и т. д.», – рассказал главный инженер подрядчика Kvintec Construction Сапихан Жапаров.

Второстепенные дороги, которые приняли на себя весь автомобильный поток, также взяты на контроль. Средний ремонт прошёл на улице Бабушкина. В следующем году отремонтируют объездные дороги.