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Когда закончат ремонт главной улицы Майкудука

23 Августа 2021 14:16
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Когда закончат ремонт главной улицы Майкудука

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Каждый день 150 единиц техники и 250 рабочих трудятся на самой длинной из городских улиц Караганды. В октябре ремонт дороги протяжённостью 11 км на Карла Маркса – Магнитогорской должен завершиться. Ускорить процесс поручил аким области Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы сдадим 10,3 км из 11. Останется участок от путепровода до магистрали М14. До конца года будет завершена работа по замене тротуаров, установке светофоров и освещения. С конца Майкудука 150 опор освещения уже установлены, сейчас их подключают», – говорит заместитель руководителя Отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды Рустем Кожакапанов.

Полностью готов 1 км дороги, в асфальтобетоне – 8 км. Сейчас заканчиваются работы на участке от Востока-5 до Востока-3. По согласованию с дорожной полицией он будет открыт для движения. Здесь установят знаки и поэтапно будут вводить в эксплуатацию светофоры.

«Как только будут открываться отдельные участки, там сразу будут усилены наряды патрульной полиции. В начале учебного года появится также больше пеших нарядов и автопатрулей. Установим временные дорожные знаки – «Пешеходный переход», «Главная дорога», «Уступи дорогу». Ограничим скоростной режим до 40 км/час», – отмечает старший госавтоинспектор Еркебулан Каримгожин.

Ремонт дороги начался в прошлом году. Но из-за возникающих попутно проблем работы затягиваются. Среди главных «виновников» дорожные строители называют грунтовые воды и существующие инженерные сети.

«Это перепутанные электрические высоковольтные кабели и десятки телефонных линий, и сети частных компаний. Всем этим приходится заниматься. Также больной вопрос – ливнёвки. Конечно, там, где уклона нет, ливневая канализация будет. Что касается самого асфальтового покрытия, то мы укладываем сначала первый слой крупнозернистого асфальтобетона толщиной 10 см. Поверх него будут ещё два слоя асфальтобетона. И верхний слой чистовой – это щебёночно-мастичный асфальтобетон. Параллельно мы ведём работы по укладке брусчатки, поребриков, бордюров и т. д.», – рассказал главный инженер подрядчика Kvintec Construction Сапихан Жапаров.

Второстепенные дороги, которые приняли на себя весь автомобильный поток, также взяты на контроль. Средний ремонт прошёл на улице Бабушкина. В следующем году отремонтируют объездные дороги.


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#Карагандинская область   #Транспорт   #Дороги  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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