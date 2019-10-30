Когда выйдет «Вечерний Ургант» с участием Димаша Кудайбергена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген анонсировал передачу «Вечерний Ургант» со своим участием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Закончили съемку программы «Вечерний Ургант». Не пропустите эфир в четверг на первом канале», - написал певец в Instagram .

Напомним, ранее певец объявил о том, что станет участником программы «Вечерний Ургант».

Ранее Д. Кудайберген триумфально выступил на шоу Игоря Крутого в Нью-Йорке.

Певец также посетил штаб-квартиру ООН и встретился с казахстанскими дипломатами.