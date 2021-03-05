Когда введут государственный спортивный заказ, рассказал Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин назвал сроки введения государственного спортивного заказа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Положительное влияние на здоровье и воспитание детей окажут занятия по национальным видам спорта. В настоящее время Министерством культуры и спорта (далее – МКС) и МОН разрабатывается методика проведения обязательных занятий по «қазақ күресі», «тоғызқұмалақ», «асық ату» для их последующего включения в школьную программу по физкультуре. Наряду с этим, для обеспечения доступности занятия спортом с 1 мая т.г. вводится государственный спортивный заказ, который предполагает введение подушевого финансирования детских спортивных секций», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, новый подход позволит решить проблему дефицита спортивных секций и повысить качество оказываемых услуг за счет привлечения частного сектора.

«Государственный спортивный заказ будет распространяться на всех детей от 4 до 17 лет, в том числе на детей с особыми потребностями. Государство возьмет на себя большую часть расходов (за исключением логистики и экипировки), связанных с посещением спортивных секций. За родителями остается право выбора поставщика услуг и оценка его деятельности. Расходы будут оплачиваться в соответствии с установленным тарифом с учетом места проживания ребенка (город/село), вида спорта, способа оказания услуг (индивидуальные или групповые занятия) и ряда других факторов. Функции оператора государственного спортивного заказа возложены на местные исполнительные органы», - отметил Премьер.

Акиматы разместят государственный спортивный заказ и организуют работу по отбору поставщиков, формированию очередности, оплаты услуг и контроль за целевым использованием средств.

«Для снижения коррупционных рисков взаимоотношения между государством, поставщиками и родителями будет выстроены в электронном формате. Электронные табели посещаемости, отчетные встречи и соревнования, родительский контроль, выездные проверки. Все поставщики услуг будут проходить квалификационный отбор. Одним из главных критериев отбора станет наличие профессионального спортивного инструктора (педагогическое образование, портфолио, умение оказывать первую медицинскую помощь, отсутствие судимости). Финансирование будет осуществляться из местного бюджета», - заключил А. Мамин.