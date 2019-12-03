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Когда введут электронное билетирование в автобусах Петропавловска

3 Декабря 2019 21:05
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Когда введут электронное билетирование в автобусах Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске протестировали внедрение электронного билетирования и посчитали пассажиропоток на двух маршрутах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким города Булат Жумабеков рассказал, что для подсчета пассажиропотока выбрали два маршрута: самый популярный у горожан и не пользующийся большим спросом. Число пассажиров считали в течение четырех рабочих дней.

«По предварительным данным, на том, который востребован, количество пассажиров в три раза больше, чем заявлялось перевозчиком. Заявлено было около 2 тысяч человек, мы наблюдали пассажиропоток около 7 тысяч человек. Это по электронному билетированию. На том, который менее востребован – почти в 1,5 раза больше, чем заявлялось. Сравнительную работу мы проведем по всем маршрутам», - рассказал Б.Жумабеков.

Вопрос с электронным билетированием на всех маршрутах пока остается открытым. Городской глава говорит, что нужно определить необходимость субсидирования и компенсации, наличный и безналичный расчет, чтобы сделать тарифы. Работу начали. До конца декабря рассчитывают получить полную картину и в первом квартале начнут шире внедрять электронное билетирование.

Аким области Кумар Аксакалов отметил, что переход на безналичную форму оплаты сокращает факты теневой экономики. По сравнению с июнем, безналичные платежи в регионе выросли в два раза – с 16% до 31%.

«Мы видим, что ходит много наличности по области. Снимают огромные суммы, куда они потом уходят? Это все работает на теневую экономику. Чем больше безналичного, тем больше легального бизнеса. К этому мы должны стремиться», - сказал К.Аксакалов.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт,
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Автор:

Олеся Жуковень

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