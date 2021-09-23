Когда введут единый платеж из Фонда оплаты труда в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики Асет Иргалиев прокомментировал, как будет введен единый платеж из Фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, сегодня из Фонда оплаты труда исчисляется пять платежей. Это индивидуальный подоходный налог, социальный налог, обязательные пенсионные взносы, взносы по социальному страхованию и медицинскому страхованию. Это создает достаточно большую нагрузку на предпринимателей. Номинальная нагрузка в целом по этим платежам составляет 34%. Через внедрение единого платежа данная нагрузка будет снижена до 25%», - сказал Асет Иргалиев в ходе брифинга в Правительстве.

По словам министра, на сегодня сформирована рабочая группа, которая к концу текущего года выработает все необходимые подходы. Рабочая группа определит, как будет исчисляться единый платеж, какие налоги и платежи будут входить.

«Особое внимание будет уделяться микро- и малому бизнесу. Сегодня также ведется большая работа с банками, с Национальным банком для внесения необходимых изменений в платежную систему для того, чтобы этот единый платеж смог заработать уже с 1 января 2023 года», - пояснил Асет Иргалиев.

Напомним , в своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил внедрить для микро- и малого бизнеса единый платеж из Фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34% до 25%.





Акбота Кузекбай